Iran, nella notte missili su Tel Aviv. Arabia Saudita abbatte droni sulla regione petrolifera

Sei persone sono rimaste leggermente ferite a Tel Aviv in seguito all’ultimo attacco missilistico iraniano. Lo riferisce Times of Israel, citando i servizi di emergenza. Numerosi edifici e veicoli sono stati danneggiati. Secondo quanto riportato dai media israeliani, frammenti di missili avrebbero colpito Rosh Ha’ayin, a est di Tel Aviv, causando danni. Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha dichiarato martedì di aver abbattuto almeno 19 droni nella Provincia Orientale del Regno, ricca di giacimenti petroliferi. Ieri Donald Trump aveva parlato di colloqui in corso con l’Iran, ma Teheran aveva nettamente smentito la notizia.
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha accusato Israele di sfruttare le attuali “condizioni di guerra” per compiere “ampi crimini di guerra contro i civili” in Libano e Palestina. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Irna. I Pasdaran hanno affermato che, se tali azioni continueranno, verranno lanciati “pesanti attacchi missilistici e con droni” contro le truppe israeliane nel nord di Israele e nell’area vicino a Gaza “senza restrizioni”
Sulla situazione relativa all’Iran “stiamo assistendo a una serie di dichiarazioni contrastanti provenienti da tutte le parti. Alcune si contraddicono a vicenda e non sappiamo come stiano le cose”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ai giornalisti, come riporta Ria Novosti. “Per quanto riguarda l’apertura dell’Iran ai colloqui di pace, Teheran lo ha confermato nei fatti. Di fatto, fino all’ultimo minuto, prima dell’inizio delle ostilità, fino al momento del primo attacco, Teheran è rimasta aperta alla prosecuzione dei negoziati”.
“Dalla fine di febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno intrapreso una dura aggressione militare contro la Repubblica islamica dell’Iran. La situazione minaccia di destabilizzare non solo la regione del Golfo Persico, come è già accaduto, e non solo l’intero Medioriente, cosa che sta accadendo, ma anche il commercio globale, la sicurezza energetica, i trasporti internazionali e le comunicazioni commerciali”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, citato dall’agenzia Tass.
“Non possiamo ignorare che per la prima volta gli Stati Uniti hanno lanciato una guerra in Medio Oriente, nel nostro vicinato, senza informare preventivamente nessuno dei loro alleati europei, né la NATO. E di fatto stanno perseguendo questa azione, ignorando qualsiasi effetto collaterale sull’economia globale, sull’economia europea, sulla nostra sicurezza. Uno dei nostri Stati membri, Cipro, è stato colpito dall’Hezbollah”. Lo dice il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, parlando alla Scuola di Affari Internazionali di Parigi Sciences Po di Parigi. “Abbiamo una catena di comando ufficiale degli Stati Uniti nella loro strategia di sicurezza nazionale, e hanno una visione molto chiara sull’Europa e sull’Unione Europea, e dobbiamo prenderne atto e agire di conseguenza. E non possiamo ignorarlo. Gli Stati Uniti hanno deciso di distruggere l’integrità territoriale di uno Stato membro dell’Unione Europea”, ha aggiunto.
L’Iran ha ricevuto un messaggio dagli Stati Uniti tramite mediatori come possibile premessa a colloqui tra i due Paesi in guerra. Lo dichiarato a Cbs News un alto funzionario del ministero degli Esteri iraniano, dopo che il presidente Donald Trump ha indicato che un accordo è possibile. “Abbiamo ricevuto dei punti dagli Stati Uniti attraverso mediatori e li stiamo esaminando”, ha affermato il funzionario. Iran e Stati Uniti comunicano indirettamente, con altri Paesi della regione che fungono da mediatori. Secondo Cbs, il Pakistan ha cercato di proporsi come possibile mediatore. Anche l’Oman ha spesso svolto il ruolo tra Teheran e Washington, più recentemente facilitando diversi round di colloqui sul nucleare all’inizio dell’anno.
Israele manterrà il controllo di una “zona di sicurezza” nel Libano meridionale, fino al fiume Litani, finché non sarà eliminata la minaccia di Hezbollah. Lo ha affermato il ministro della Difesa Israel Katz. “L’Idf continuerà a operare in Libano con tutta la sua forza contro Hezbollah”, ha spiegato durante un incontro con i vertici dell’esercito. “Centinaia di migliaia di residenti del Libano meridionale che si sono rifugiati a nord non torneranno a sud del fiume Litani finché non sarà garantita la sicurezza dei residenti del nord”, ha aggiunto. Katz ha spiegato che tutti i ponti sul fiume Litani utilizzati da Hezbollah per trasportare militanti e armi nel Libano meridionale “sono stati fatti saltare in aria e l’Idf controllerà i ponti rimanenti e la zona di sicurezza fino al Litani”.
Nelle vittime del raid che ha colpito, nel nord dell’Iraq, le Forze di Mobilitazione Popolare irachene (Pmf), una coalizione di milizie sostenute dall’Iran, figura anche Saad Dawai al-Baiji, al comando delle operazioni delle Pmf nella provincia di Anbar. Lo ha annunciato il gruppo in un comunicato. Le Pmf hanno attribuito la responsabilità del raid agli Stati Uniti, sostenendo che l’attacco, nel quale sono morti 15 miliziani, ha colpito il quartier generale del comando della coalizione ad Anbar.
Durante la notte, l’aeronautica militare israeliana ha distrutto un edificio a più piani e ha colpito altre strutture a Beirut utilizzate da Hezbollah come centri di comando. Lo riferisce l’Idf, spiegando che i raid nella capitale libanese hanno preso di mira i quartier generali di Hezbollah, tra cui uno appartenente alla forza d’élite Radwan e un altro della divisione di intelligence dell’organizzazione. Un altro attacco notturno nella città di at-Tiri, nel sud del Libano, ha preso di mira un centro di comando di Hezbollah che era stato insediato all’interno di uno studio della stazione radio Al-Nour. L’esercito israeliano afferma che il quartier generale è stato colpito mentre gli agenti di Hezbollah erano operativi sul posto
Sei combattenti peshmerga, le forze armate ufficiali del Kurdistan iracheno, sono morti e altri 30 sono rimasti feriti dopo che missili balistici iraniani hanno colpito due posizioni militari nell’area di confine di Soran, nella regione del Kurdistan. Lo riportano i media locali. Il ministero dei Peshmerga ha definito l’attacco un “atto ostile”, che rappresenta una violazione della sicurezza nella regione.
“Sono profondamente preoccupata per l’escalation del conflitto. L’Iran deve cessare immediatamente le sue minacce, la posa di mine, gli attacchi con droni e missili e gli altri tentativi di bloccare lo Stretto alla navigazione commerciale. I recenti attacchi iraniani contro navi mercantili disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili, tra cui impianti petroliferi e del gas, e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane sono inaccettabili e devono essere condannati. Voglio anche sottolineare che la libertà di navigazione è un principio fondamentale del diritto internazionale”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Canberra con il premier australiano Anthony Albanese.
Attacchi aerei condotti nella notte da Stati Uniti e Israele hanno colpito diverse zone residenziali nella provincia nord-occidentale di Tabriz, in Iran. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, secondo cui nei raid, che hanno distrutto completamente diverse unità abitative, sono morte almeno sei persone e sono rimaste ferite altre nove.
E’ stato rivisto a 4 il numero dei feriti nell’attacco iraniano a Tel Aviv. Lo affermano i servizi medici israeliani, spiegando di aver prestato soccorso a quattro persone sul luogo dell’impatto del missile balistico. Nessuna ha avuto bisogno di essere ricoverata in ospedale.
I mercati asiatici registrano per lo più guadagni, sullo scia del cauto sollievo che ha pervaso Wall Street dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno avviato colloqui con l’Iran in merito a una possibile fine del conflitto tra i due paesi. L’indice di riferimento giapponese Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha guadagnato l’1,1% nelle contrattazioni pomeridiane, attestandosi a 52.102,08 punti, recuperando parte delle perdite subite il giorno precedente. Il prezzo delle azioni di Toyota Motor Corp ha guadagnato lo 0,9% dopo che la società ha annunciato nella notte che investirà 1 miliardo di dollari nei propri stabilimenti automobilistici in Kentucky e Indiana. Ciò fa parte di un piano per investire fino a 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni, annunciato dalla casa automobilistica giapponese a novembre. L’indice australiano S&P/ASX 200 è salito dello 0,2% a 8.379,40. Il Kospi sudcoreano è salito del 2,7% a 5.550,95. L’Hang Seng di Hong Kong ha registrato un balzo del 2,2% a 24.908,00, mentre lo Shanghai Composite ha guadagnato l’1,3% a 3.862,39.I mercati globali hanno vissuto un periodo altalenante a causa dei timori relativi alla guerra in Iran, iniziata alla fine di febbraio, in particolare i paesi asiatici, che risentono pesantemente di qualsiasi interruzione dell’accesso allo Stretto di Hormuz, cruciale per le spedizioni di energia dal Medio Oriente.
Gli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno colpito due impianti del gas e un gasdotto in Iran, poche ore dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di un rinvio degli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane. Lo riferisce l’agenzia iraniana Fars, secondo cui “l’edificio dell’amministrazione del gas e la stazione di regolazione della pressione del gas a Isfahan sono stati presi di mira”. Le strutture sono state “parzialmente danneggiate”. L’agenzia aggiunge che un attacco ha colpito anche il gasdotto della centrale elettrica di Khorramshahr, nel sud-ovest del Paese.
Raid aerei israeliani hanno colpito la zona di Hermel, nel nord-est del Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Beirut Nna, spiegando che altri attacchi si sono verificati nelle zone meridionali di Deir Intar, Habboush, Chehabiyeh, Hanin e Majdal Selm, con diverse abitazioni prese di mira. Un altro raid ha colpito il ponte di Dalafa, in Libano, che collega alcune zone del sud del paese con la valle della Bekaa.
Quattordici persone sono morte in un raid degli Stati Uniti contro le Forze di Mobilitazione Popolare, allineate all’Iran, nella provincia di Anbar, nell’ovest dell’Iraq. Lo riporta Al Jazeera, sottolineando che l’attacco ha colpito il quartier generale del comando operativo della coalizione di milizie armate.
Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato che l’aeronautica ha completato lunedì una “ondata di attacchi su vasta scala” che ha colpito oltre 50 siti infrastrutturali del regime a Teheran, tra cui due centri di comando dell’intelligence del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, un centro di comando del ministero dell’Intelligence iraniano, depositi di armi e sistemi di difesa aerea, nonché siti di stoccaggio e lancio di missili balistici. Lo riporta Haaretz.
I danni riportati nel centro di Tel Aviv dopo l’ultimo attacco iraniano sono stati causati da una testata contenente circa 100 chilogrammi di esplosivo. Lo ha confermato il sovrintendente della polizia israeliana Fadida Yaniv, che fa parte dell’unità che indaga sulle esplosioni. Il missile, ha dichiarato all’Associated Press sul posto, ha danneggiato abitazioni e automobili lungo una strada residenziale, ma non sono stati segnalati feriti gravi.
Le Forze di difesa israeliane hanno colpito nella notte sette aree della periferia meridionale di Beirut. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese Nna. Ieri sera l’Idf aveva diramato l’ordine di evacuazione per i sobborghi meridionali di Beirut, in vista degli attacchi contro le postazioni di Hezbollah.
Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un attacco israeliano a Bshamoun, a sud di Beirut. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese.
Saad Dawai al-Baiji, comandante delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), è rimasto ucciso insieme a diverse altre persone in un attacco aereo che ha colpito il quartier generale del gruppo nella provincia occidentale di Anbar, secondo quanto riferito dal gruppo sciita in un comunicato diffuso martedì. Le PMF, che sono formalmente sotto il controllo dell’esercito iracheno ma che in pratica operano ancora con una notevole autonomia, hanno accusato gli Stati Uniti di aver effettuato l’attacco. Da quando è iniziata la guerra con l’Iran, le postazioni delle PMF ad Anbar e in altre parti dell’Iraq sono state oggetto di ripetuti attacchi aerei.Alcuni gruppi all’interno della coalizione hanno periodicamente lanciato attacchi con droni contro le basi che ospitano le truppe statunitensi.
Sette linee elettriche ad alta tensione in Kuwait sono state danneggiate da schegge provenienti da operazioni di difesa aerea, causando interruzioni parziali in diverse zone. Lo riferisce il ministero dell’Energia del Kuwait. Le squadre stanno lavorando per ripristinare l’elettricità, ha aggiunto il comunicato
Il Bahrein ha attivato le sirene di allarme missilistico, mentre il Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno cercando di abbattere i missili in arrivo.