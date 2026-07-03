Mondiali, Spagna-Austria 3-0: a Madrid esplode la gioia dei tifosi

A Madrid migliaia di persone hanno festeggiato la vittoria della Spagna contro l’Austria ai Mondiali, riunendosi nella fan zone per guardare la partita. I tifosi hanno esultato al fischio finale e sventolato la bandiera spagnola, con la nazionale che si è assicurata un posto negli ottavi di finale grazie alla vittoria per 3-0 firmata dalla doppietta di Mikel Oyarzabal e dal gol di Pedro Porro. Negli ottavi di finale la Spagna affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha sconfitto 2-1 in rimonta la Croazia.