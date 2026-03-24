Colombia, aereo militare si schianta dopo il decollo: le immagini dei soccorsi

(LaPresse) Un aereo da trasporto militare con 121 persone a bordo, per lo più soldati, si è schiantato poco dopo il decollo lunedì a Puerto Leguizamo, in Colombia, uccidendo almeno 33 persone e lasciando almeno 81 feriti, secondo il vicesindaco della città. Puerto Leguizamo si trova a Putumayo, una provincia amazzonica che confina con l’Ecuador e il Perù. Il video condiviso dall’esercito colombiano mostra gli operatori di emergenza che trasferiscono i passeggeri feriti da un aereo alle ambulanze in attesa nella capitale Bogotà. A bordo di un aereo è stato visto anche il ministro della Difesa Pedro Sánchez mentre parlava ai feriti. Sánchez ha detto su X che l’aereo precipitato lunedì stava trasportando truppe in un’altra città del Putumayo. L’aeronautica militare ha dichiarato in un comunicato che almeno 77 persone sono state salvate dal luogo dell’incidente con ferite. Un portavoce del Ministero della Difesa ha detto che le autorità stanno ancora indagando sul numero definitivo delle vittime. Una dichiarazione del comando militare pubblicata online dal presidente colombiano Gustavo Petro aveva precedentemente confermato un morto. L’aeronautica militare ha detto che a bordo dell’aereo Hercules C-130 c’erano 121 persone, tra cui 110 soldati e 11 membri dell’equipaggio.