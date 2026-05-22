Arabia Saudita, più di un milione e mezzo di pellegrini si riversa a La Mecca

Oltre 1,6 milioni di pellegrini musulmani sono giunti a La Mecca, in Arabia Saudita, in vista del pellegrinaggio dell’Hajj di quest’anno. Fedeli provenienti da tutto il mondo si sono radunati nella città più sacra dell’Islam, in un contesto caratterizzato da conflitti regionali e da restrizioni più severe volte a prevenire il sovraffollamento.

Le autorità hanno rafforzato la sicurezza e messo in atto misure di controllo della folla a seguito della mortale ondata di caldo dello scorso anno. Sono state inoltre applicate norme sui permessi per impedire ai pellegrini non autorizzati di entrare alla Mecca durante il pellegrinaggio annuale.

L’Hajj, uno dei cinque pilastri dell’Islam, è un obbligo da compiere una volta nella vita per i musulmani che ne hanno la capacità fisica e finanziaria.