Il presidente russo Vladimir Putin ha reso noto che 6 persone sono morte, 39 sono rimaste ferite e 15 risultano disperse a seguito di un attacco sferrato da Kiev a un dormitorio scolastico a Starobelsk, nell’autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk. “Le operazioni di rimozione delle macerie sono ancora in corso”, ha dichiarato Putin durante un incontro con i diplomatici della prima edizione del programma ‘Tempo degli Eroi’. Secondo i rapporti ufficiali, al momento dell’attacco, all’interno del dormitorio di cinque piani si trovavano 86 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e l’edificio è crollato al secondo piano.

“Sta diventando di nuovo chiaro con chi abbiamo a che fare, contro chi stiamo combattendo e per cosa stiamo combattendo”, ha aggiunto Putin. “Questa è una manifestazione di neonazismo. Ciò conferma ancora una volta la natura terroristica del regime di Kiev“.