Colombia, aereo militare si schianta al suolo: almeno 66 i morti

È di almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio dello schianto dell’aereo militare precipitato poco dopo il decollo a Puerto Leguizamo, in Colombia. A bordo dell’aereo viaggiavano 128 persone, di cui 115 appartenenti all’Esercito, 11 membri dell’equipaggio e 2 della Polizia Nazionale. Puerto Leguizamo si trova nel Putumayo, una provincia amazzonica al confine con Ecuador e Perù.