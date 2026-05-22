Giro d'Italia, Bettiol vince 13/a tappa: terzo successo italiano

Alberto Bettiol ha vinto per distacco la 13/a tappa del Giro d’Italia, da Alessandria a Verbania di 189 km. Il portacolori della XDS Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell’Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco di +30″ sul norvegese Andreas Leknessund dell’Uno X. Terzo il il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, che ha regolato un altro gruppetto di fuggitivi a +0.43″. Quella di Bettiol è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro d’Italia. Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious ha conservato la maglia rosa e la maglia bianca Conad.