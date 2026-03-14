Enrica Bonaccorti, centinaia a Roma per i funerali della conduttrice

Centinaia di persone sono accorse a Piazza del Popolo alla Chiesa degli Artisti, per i funerali di Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni in seguito a un tumore al pancreas. Presenti la figlia Verdiana e l’ex marito Arnaldo Del Piave. Tanti i vip presenti, da Alba Parietti a Guillermo Mariotto fino a Ricky Tognazzi. L’omelia è stata effettuata da mons. Antonio Staglianò, rettore della Chiesa degli Artisti di Roma. Al termine ha letto anche una lettera di commiato di Renato Zero, grande amico di Bonaccorti ma oggi non presente in chiesa. “Sorella e complice ora sono solo”, le parole del cantante. Al termine della cerimonia funebre, un lungo applauso ha accolto il feretro sotto le note di una celebre canzone di Renato Zero ‘Il cielo’.