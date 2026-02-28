Sanremo 2026, Conti: "Stasera farò un annuncio. Chissà, potrei rimanere io"

“Il Festival è in grandissima salute, non sono l’unico a lasciare il Festival. Il merito è anche di Baglioni e Amadeus, prima di me. È stato un crescendo costante ed è in ottima salute, è importante che ci sia qualche rinnovamento, qualche testa nuova, per portare nuova linfa al festival che comunque non ne ha bisogno. Magari potrei rimanere io”. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti misterioso sulla serata finale di stasera in merito alle scelte sulla stagione futura. “Ho avuto l’autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera. Lo diremo stasera non troppo tardi”, ha aggiunto Conti.