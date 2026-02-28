Sanremo 2026, la conferenza stampa della serata finale in diretta. Ascolti quarta serata 10,8 milioni e 65,6% di share

Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2026, che decreterà oggi 28 febbraio il vincitore del 76esimo Festival. Intanto i dati di ascolto dicono che la serata dei duetti e delle cover del Festival è stata vista da 10.789.000 spettatori per uno share del 65,6%.
La prima parte (dalle 21.43 alle 23.37) è stata vista da 14.039.000 spettatori per uno share del 64,4%. La seconda parte (dalle 23.42 alle 01.41) ha raccolto 7.519.000 di spettatori con il 67,9% di share. Lo scorso anno per la quarta serata, la migliore di sempre, era stato registrato un ascolto mediodi 13.575.000 spettatori per uno share del 70,8%. Con il 65,6%, il dato di ieri sera è il quarto migliore in termini di share dal 1995 a oggi. In quel caso si registrarono 16.805.000 spettatori per uno share del 65,8%.
“Se mi ha sorpreso essere in top five per la stampa? Sicuramente mi ha fatto molto piacere”. Così Fedez, a margine della conferenza stampa tenuta con Marco Masini in occasione giorno del Festival di Sanremo. “Cos’è il ‘male necessario’? Abbracciare gli eventi avversi e comprendere che possono essere opportunità per migliorarsi”, aggiunge ancora l’artista in gara.
“Ieri eravamo primi su Spotify. A 61 anni. Io sono triste perché non ho figli e non posso farli sentire orgogliosi. Ho cantato per la prima volta negli anni Ottanta ‘Si può dare di più’ come traccia guida, vengo dallo studio di Bigazzi, dal pulire le tastiere e fare il garzone, vengo da gente come Mia Martini, Raf, Tozzi, oggi a 61 anni sono primo su Spotify? È un miracolo. Mi sento l’uomo più felice del mondo”. Così Marco Masini in conferenza stampa al Festival di Sanremo, dove è in concorso assieme a Fedez con il brano ‘Male necessario’.
“Marco nella sua carriera ha subito delle vessazioni ingiustificate”. Lo dice Fedez in conferenza stampa al Festival di Sanremo, riferendosi a Marco Masini con il quale è in concorso con ‘Male necessario’. “Sono rimasto veramente scioccato dalla calma serafica che Marco ha dietro le quinte, per osmosi è riusvito a trasmetterla a me, che ho sempre percepito il peso di questo palcoscenico. Sono contento di come sono riuscito a godermi sempre più il peso di questo palcoscenico. Ho letto un virgolettato condiviso tra me e Marco, dove avremmo detto che siamo diversi ma ci unisce la sofferenza per la cattiveria e l’odio subito. Questa cosa non è mai stata detta perché questa è una cosa che potrebbe dire Marco, io non mi ci ritrovo in questa cosa”, ha aggiunto Federico Lucia.
“Io sono contento di come quest’anno si stia riuscendo ad andare oltre la mia vita, sto cercando di rimettere al centro la musica, consapevole degli errori commessi in passati. Non posso cambiare il passato, mi concentro su quello che sarà”. Lo dice Fedez in conferenza stampa al Festival di Sanremo, riferendosi a Marco Masini con il quale è in concorso con ‘Male necessario’.