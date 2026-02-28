Sanremo 2026, la conferenza stampa della serata finale in diretta. Ascolti quarta serata 10,8 milioni e 65,6% di share

Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2026, che decreterà oggi 28 febbraio il vincitore del 76esimo Festival. Intanto i dati di ascolto dicono che la serata dei duetti e delle cover del Festival è stata vista da 10.789.000 spettatori per uno share del 65,6%.

La prima parte (dalle 21.43 alle 23.37) è stata vista da 14.039.000 spettatori per uno share del 64,4%. La seconda parte (dalle 23.42 alle 01.41) ha raccolto 7.519.000 di spettatori con il 67,9% di share. Lo scorso anno per la quarta serata, la migliore di sempre, era stato registrato un ascolto mediodi 13.575.000 spettatori per uno share del 70,8%. Con il 65,6%, il dato di ieri sera è il quarto migliore in termini di share dal 1995 a oggi. In quel caso si registrarono 16.805.000 spettatori per uno share del 65,8%.