Olimpiadi 2026, McGrath: "È il momento più difficile della mia carriera e uno dei peggiori della mia vita"

“È una sensazione surreale, non ho mai provato niente di simile prima d’ora”. Lo sciatore norvegese Atle Lie McGrath racconta le sue emozioni dopo aver gettato via il sogno di vincere la medaglia d’oro nello slalom di lunedì alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo una prima manche perfetta, McGrath ha inforcato nella seconda. Un errore banale per un atleta del suo calibro e che ha scatenato una reazione rabbiosa, con McGrath che ha lanciato le bacchette, si è sganciato gli sci e si è diretto verso il bosco: “Avevo solo bisogno di allontanarmi da tutto. Pensavo di trovare un po’ di pace e tranquillità, ma non è stato così, perché i fotografi e la polizia mi hanno trovato. Avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me stesso”, ha raccontato.

Una gara che McGrath ha affrontato in partenza con il cuore pesante, poiché suo nonno è morto il giorno della cerimonia di apertura. Lo sciatore ha anche indossato una fascia al braccio in suo onore: “Di solito sono un tipo che sa vedere le cose nella giusta prospettiva. E se non scio bene in una gara, posso almeno dire a me stesso che sono in buona salute, che la mia famiglia sta bene e che le persone che amo sono qui. Ma non è stato così. Ho perso una persona che amavo moltissimo e questo rende tutto molto difficile”. McGrath lo ha definito il “momento peggiore” della sua carriera e “uno dei più difficili” della sua vita: “Non conosco nessun altro sport in cui si possa passare da una posizione di vantaggio così netta alla sconfitta in meno di mezzo secondo. Probabilmente è questo che rende lo sci alpino così divertente da guardare e così bello quando si riesce a vincere. Ero così orgoglioso della mia prima manche. Quando non ottieni nulla, la delusione è ancora più forte”.