Milano-Cortina, è “pin mania”: centinaia in coda per scambiare le iconiche spillette

(LaPresse) Centinaia di collezionisti arrivati da tutto il mondo si sono messi in coda sotto la pioggia, davanti al padiglione The Peak di Coca-Cola, in piazza dei Cannoni a Milano, per l’attesissima giornata di scambio delle pin olimpiche. Negli anni, quello delle spillette commemorative è diventato lo sport non ufficiale dei Giochi. “Oggi celebriamo la ‘pin mania’, lo sport preferito da tutti i fan delle Olimpiadi. È un raduno in cui le persone si muovono per cercare queste pin, piccoli ricordi e cimeli delle diverse edizioni dei Giochi e di eventi particolari legati ad essi”, spiega Andrea Bombrini, direttore marketing di Coca-Cola, sponsor ufficiale di Milano-Cortina 2026 e organizzatore del raduno. “Coca-Cola, da oltre un secolo partner delle Olimpiadi, anche quest’anno vuole celebrare e sostenere il fenomeno delle pin”, ha proseguito Bombrini. “All’interno del padiglione abbiamo creato uno spazio dove le persone possono scoprire la collezione disegnata appositamente per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Sono le stesse pin che gli atleti trovano nei villaggi olimpici e si stanno già scambiando: è bello perché questo fenomeno lega, in qualche modo, atleti e fan attraverso piccoli cimeli”, ha concluso.