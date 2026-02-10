Olimpiadi 2026, tra i tifosi è corsa allo scambio di spille

(LaPresse) A Cortina è corsa alle spille dedicate alle Olimpiadi invernali. Lo scambio di gadget è uno spunto di conversazione tra sconosciuti, a caccia delle spille di tutti i Paesi che partecipano ai Giochi. Una tradizione, quella dello scambio, che risale addirittura al 1896 e che nel tempo si è evoluta fino a diventare una valuta sociale informale. Le spille più ambite sono quelle delle delegazioni più piccole, come Iran e Filippine, ma ciascuna ha la sua unicità, che replica una caratteristica del paese di provenienza: su quelle cinesi compare un panda, su quelle canadesi c’è un alce a bordo di uno slittino.