Olimpiadi 2026: la gioia dei fan per Tina e Milo, le mascotte di Milano-Cortina

Al villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, i grandi protagonisti sono Tino e Milo, i due ermellini mascotte delle Olimpiadi invernali. Ogni giorno centinaia di persone non vedono l’ora di riuscire a scattare una foto assieme a loro. Tina, abbreviazione di Cortina, è l’ermellino dal colore più chiaro e rappresenta i Giochi Olimpici, mentre suo fratello minore Milo, abbreviazione di Milano, è il volto dei Giochi Paralimpici. “Nato” senza una zampa, Milo “ha imparato a usare la coda e a trasformare la sua diversità in un punto di forza”, si legge sul sito web delle Olimpiadi. Le due mascotte sono diventate vere star e i loro peluche sono andati subito esauriti nei negozi di merchandising.