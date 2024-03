Tappa negli uffici dei partner delle Olimpiadi invernali

Mancano ancora poco meno di due anni ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, ma le due mascotte della manifestazione, Tina e Milo, iniziano a farsi conoscere, partendo dalle aziende partner dell’iniziativa. Nei giorni scorsi sono stati negli uffici di Randstad Italia, la talent company leader mondiale nei servizi HR. “E’ stato bello avere in ufficio, per un giorno, due colleghi di lavoro decisamente particolari, Tina e Milo, mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 – dice Marco Ceresa, Group CEO di Randstad -. Essere HR Partner dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici significa per noi contribuire a valorizzare non solo le Regioni coinvolte ma l’intero Paese grazie alla nostra forte presenza capillare su tutto il territorio italiano e all’attenzione e alla cura verso le persone. Perché le Olimpiadi e Paralimpiadi possano essere veramente, i giochi di tutti”.

