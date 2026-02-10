Svelato l'album Calciatrici Panini '25-'26, il meglio del pallone femminile

(LaPresse) “Siamo nati come prodotto di nicchia, poi è diventato nazional popolare. C’è stata quest’esplosione e questo successo che nessuno di noi si aspettava, anche se nel momento in cui abbiamo proposto a Panini di proiettarci in questo mondo iconico che è Panini, ci credevamo già”. Così Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, a margine dell’evento di lancio dell’album di figurine Collezioni Panini “Calciatrici 2025-2026”, organizzata da Panini SPA e Serie A Women. Si tratta della seconda edizione cartacea dedicata alle calciatrici che giocano in Italia, presentata il 9 febbraio presso il Salone d’Onore del Coni, a Roma. “Quest’anno c’è stata la riconferma di Panini – ha aggiunto Cappelletti – abbiamo inaugurato una stagione nuova e siamo molto soddisfatti”, rimarcando anche il ruolo svolto dai collezionisti nel successo che ha avuto la prima edizione della collezione, tanto da avanzare richieste per la seconda appena presentata. La presidente della Serie A Women ricorda che “noi, come Serie A, insieme alla nazionale maggiore, rappresentiamo il motore del movimento del calcio femminile“, giustificando il grande spazio dato ai club della massima serie e, appunto, alla selezione nazionale. Ma non si ferma qui: “Era giusto allargare anche alla base, perché è quella che crescerà le calciatrici del domani e non solo”, senza dimenticare l’importanza di dare una “dimensione territoriale, più capillare”, fondamentali per “il buon successo del prodotto”. Una consapevolezza che ha fatto sì che ci si aprisse anche agli altri campionati, con rappresentanze della Serie B e Serie C: “Le ragazze si identificano nel movimento e in questo prodotto. Sono molto orgogliose e noi siamo con loro”, ha concluso. All’evento, condotto dal giornalista Pierluigi Pardo, hanno preso parte anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina e Martina Limoni, direttrice mercato Italia Collezionabili Panini. Accanto a loro, i rappresentanti delle squadre di Serie A, molte delle calciatrici dei club e della nazionale, nonché il commissario tecnico della selezione femminile Andrea Soncin.