La manifestazione al via il prossimo 20 luglio

A Rio de Janeiro spunta una strada ricoperta dei colori del Brasile giallo, blu e verde in occasione della Coppa del Mondo femminile di calcio. I Mondiali scatteranno il 20 luglio e si giocheranno in Australia e Nuova Zelanda. Gli artisti hanno lavorato nel quartiere di Vila Isabel dove da tradizione viene dipinta una via per le rassegne iridate maschile ed è la prima volta che si pensa alle donne.

