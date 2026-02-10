Olimpiadi 2026, CIO all'atleta ucraino Heraskevych: "No al casco commemorativo"

(LaPresse) L’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych potrà indossare una fascia nera durante le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tuttavia non potrà portare in pista il casco personalizzato che voleva per commemorare alcuni atleti ucraini uccisi durante la guerra con la Russia. “Penso che quello che abbiamo cercato di fare sia stato rispondere ai suoi desideri con compassione e comprensione”, ha detto in conferenza stampa il portavoce del CIO Mark Adams. “Si è espresso sui social media e durante gli allenamenti e non gli impediremo di esprimersi nelle conferenze stampa, nella zona mista e altrove. Riteniamo che questo sia un buon compromesso“, ha aggiunto.