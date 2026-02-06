Olimpiadi 2026, Roberto Bolle tedoforo a Milano

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 è arrivata a Milano per la sua tappa finale. Tra i tedofori protagonisti, la celebre Étoile Roberto Bolle – brand ambassador di Intesa Sanpaolo – che, acclamato dalla folla, ha percorso le vie del centro di Milano, passando anche accanto al Teatro Alla Scala e proseguendo per via Manzoni, per poi affidare la fiaccola a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo. Oltre 280 persone del Gruppo hanno partecipato al viaggio della Fiamma, tra top manager e collaboratori, rendendo protagonisti i valori di inclusione, sostenibilità e solidarietà, al centro dell’impegno quotidiano di Intesa Sanpaolo.