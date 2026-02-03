Sicurezza: informativa del ministro Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino

Oggi alla Camera informativa urgente del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sugli scontri a Torino durante il corteo per il centro sociale sgomberato Askatasuna. E si va verso una stretta sul Decreto sicurezza.

Ieri Giorgia Meloni ha presieduto a palazzo Chigi una riunione di governo per fare il punto sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico. La premier si è appellata alle opposizioni chiedendo “una stretta collaborazione istituzionale”. E dall’esecutivo è stato dato mandato ai capigruppo di maggioranza di proporre a quelli di minoranza “la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana”.

Possibilista il M5s, mentre il Pd sembra invece chiudere all’ipotesi di una risoluzione comune e rinvia tutto al confronto parlamentare. La segretaria Elly Schlein ha chiesto di non fare strumentalizzazione politica su questo tema.