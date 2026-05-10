Ucraina, Putin: "Il conflitto sta per concludersi, anche se la questione è comunque seria"

Dopo aver presieduto una parata militare in Piazza Rossa per commemorare la sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il conflitto in Ucraina sta per concludersi. Le misure di sicurezza erano rigide a Mosca mentre Putin e diversi leader stranieri partecipavano alla parata, ridimensionata nonostante il cessate il fuoco di tre giorni mediato dagli Stati Uniti avesse attenuato i timori di possibili tentativi ucraini di interrompere i festeggiamenti. Putin, al potere da oltre un quarto di secolo, ha sfruttato il Giorno della Vittoria, la festa laica più importante della Russia, per ostentare la potenza militare del Paese e raccogliere sostegno per la sua azione militare in Ucraina, giunta ormai al quinto anno. Parlando con i giornalisti in seguito, ha accusato l’Occidente di armare l’Ucraina per sconfiggere e disgregare la Russia e ha dichiarato: “Penso che la questione stia per concludersi”.