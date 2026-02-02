Askatasuna, Piantedosi: “Matrice eversiva, con il pacchetto sicurezza sarebbe andata diversamente”

“Finalità e metodi di quel corteo hanno una evidente matrice eversiva e, quindi, potenzialmente terroristica, che va affrontata con strumenti adeguati”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso di una intervista a La Stampa, a proposito degli incidenti avvenuti a Torino durante la manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna. “L’efficacia del dispositivo di sicurezza – dice – è testimoniata dall’identificazione di circa 800 persone, di cui più di 50 straniere, nelle ore antecedenti lo svolgimento della manifestazione”.

Secondo Piantedosi se fosse già stato approvato il l nuovo pacchetto sicurezza di cui si sta discutendo la situazione sarebbe andata diversamente. “Probabilmente si: il filtro preventivo avrebbe potuto essere rafforzato dalla possibilità di praticare il fermo di polizia per almeno 12 ore, misura che abbiamo previsto tra le norme da approvare. È rivolta proprio a bloccare preventivamente soggetti di cui già si conoscono intenzioni e attitudini”. Dice.

C’è chi la vede come una norma eccessiva, da Stato di polizia. “Qualcosa del genere esiste già in alcuni ordinamenti europei senza che nessuno gridi all’attentato alla democrazia”, dichiara. Meloni fa appello alla magistratura, affinché non si risolva tutto con un nulla di fatto, come in passato. “Per ottenere risultati occorre ovviamente anche il concorso di un sistema giudiziario che finalmente prenda atto che in simili circostanze non si pratica la libera manifestazione del pensiero, ma tentativi organizzati di sovvertire l’ordine democratico, portando la devastazione nelle nostre città”, ribadisce Piantedosi.