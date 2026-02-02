Askatasuna, il poliziotto aggredito al corteo: "Sono amareggiato ma sto bene"

(LaPresse) – “Mi sento bene, un po’ amareggiato ma tutto sommato mi sento bene”. Parla Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova ferito durante il corteo di sabato pomeriggio a Torino, in un video diffuso dalla Polizia di Stato. La manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna, racconta Calista, “si è rivelata essere molto violenta. C’è stata un’escalation di violenza da parte dei manifestanti nei confronti degli operatori di polizia. Doveva essere una manifestazione pacifica, invece è diventata tutt’altro”. Calista, che viene ripreso in un video mentre è accerchiato e colpito da un gruppo di manifestanti, anche mentre è a terra, non nasconde di aver avuto paura in quei momenti: “Penso che chiunque avrebbe avuto paura, ma con tutti gli addestramenti che facciamo sono riuscito a gestirla al meglio”. L’agente ringrazia “la squadra che è sempre stata vicina a me, nonostante il video dicesse il contrario. Smentisco tutto e dico che la squadra era vicina, solo che gli attacchi dei manifestanti arrivavano da tutte le parti e quindi cercavano di contenere un po’ il tutto. Poi mi sono ritrovato nella ressa, mi hanno spinto giù e da là è successo quello che è successo”. Un ringraziamento particolare lo rivolge al collega Lorenzo Virgulti, “mio fratello e angelo custode, che mi ha tirato via da tutto il casino e mi ha salvato la vita. Gli devo la vita”.