Alemanno esce dal carcere: “Assenti? Mi dispiace non aver visto tanti amici di Fratelli d’Italia”

Dopo essere uscito dal penitenziario, Giorgio Alemanno è andato al al ristorante “Il Mozzico”, sulla via Tiburtina a Roma vicino al carcere di Rebibbia dove lo hanno accolto 200 tra militanti e amici. “Qualche assente che avrei voluto vedere? Mi dispiace, non ho visto tanti amici di Fratelli d’Italia che magari potevano venire e sono venuti in carcere”, ha detto l’ex sindaco della capitale che poi ha parlato del suo rapporto con gli altri detenuti: “Ho trovato grande empatia, la maggior parte sono di destra. La cosa strana e importante è che in carcere è quasi casuale la presenza di una persona al posto di un altro. La presenza in carcere è una questione di fortuna”.