Torino, scontri al corteo per Askatasuna: 3 arresti e 24 denunciati

Tre persone sono state arrestate e 24 denunciate dopo gli scontri avvenuti sabato a Torino tra manifestanti e forze dell’ordine. La guerriglia è iniziata in seguito al corteo organizzato in sostegno del centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre dello scorso anno. La Digos ha arrestato in flagranza un 31enne e un 35enne, ritenuti responsabili dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e un 22enne, accusato di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale. Nel capoluogo piemontese sono rimasti feriti circa un centinaio di agenti. Le presidente del Consiglio Giorgia Meloni e una delegazione del Partito Democratico si sono recati all’ospedale Le Molinette di Torino per mostrare la propria solidarietà ad alcuni poliziotti ricoverati.

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Torino – Le news in diretta Inizio diretta: 01/02/26 15:00 Fine diretta: 01/02/26 23:00