Caldo, nel Regno Unito centinaia di persone affollano le rive dei fiumi

Il caldo anomalo colpisce anche il Regno Unito. Molti cittadini britannici si sono riversati sulle spiagge e lungo le rive dei fiumi, alla ricerca di un po’ di fresco nel mezzo di un’ondata di caldo eccezionale e precoce che sta interessando tutta l’Europa. Centinaia di scuole hanno annunciato che chiuderanno in anticipo questa settimana a causa del caldo record previsto e anche molti servizi ferroviari sono stati ridotti per evitare problemi legati al caldo sulle linee ferroviarie. Il Met Office, l’agenzia meteorologica del Regno Unito, ha emesso un’allerta rossa per caldo estremo per mercoledì e giovedì; le previsioni indicano che il record storico di temperatura giornaliera di giugno potrebbe essere superato.