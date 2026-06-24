Flotilla, la sorella di Centrone: "Tutti hanno fatto loro parte per la liberazione"

“Questo è uno dei momenti in cui io e la mia famiglia capiamo che nella società contiamo tutti. Sono stati importanti gli appelli, le mobilitazioni, la diplomazia, il movimento dello spettro politico da destra a sinistra”. Lo ha affermato Maria Rosaria Centrone, sorella di Domenico attivista della Global Sumud Flotilla, arrivato a Fiumicino dopo essere stato liberato ieri in Libia. “Ognuno in maniera diversa ha fatto la sua parte e ci tengo a ringraziare tutti”, ha aggiunto. Oggi Centrone festeggia il suo compleanno. Ad attendere il ritorno di Domenico Centrone, anche dei dolci e candeline per celebrare il suo compleanno, che cade proprio oggi.