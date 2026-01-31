Torino, scontri al corteo per Askatasuna: bombe carta e petardi

(LaPresse) A Torino corteo nazionale in sostegno di Askatasuna, il centro sociale oggetto di uno sgombero. Dopo aver percorso Corso Regina Margherita per raggiungere la sede dell’ex centro sociale, la manifestazione è degenerata in tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante il corteo, alcuni partecipanti hanno lanciato fumogeni colorati e sparato fuochi d’artificio verso le forze in tenuta antisommossa, che hanno risposto con gli idranti. Non sono mancati anche lanci di bombe carta, pietre e petardi. In diversi momenti, un gruppo di manifestanti si è avvicinato al cordone di polizia con scudi improvvisati recanti il simbolo di Askatasuna. Le forze dell’ordine hanno impiegato anche numerosi lacrimogeni per contenere la situazione.