Askatasuna in piazza a Torino. Gli organizzatori: “Siamo in 50mila”. Controllate 700 persone

“Oggi è una grande giornata, siamo contenti e felici di essere in piazza, stanno arrivando in migliaia da tutta Italia. Oggi è una giornata importante, non è una giornata di fine ma adi inizio, un inizio per costruire una opposizione reale al governo Meloni che parta dai quartieri come quello di Vanchiglia che si estenda a tutta l’Italia”. Così Stefano Millesimo, portavoce Askatasuna all’inizio del corteo nazionale indetto a Torino.
“È bello essere una piazza così composita”, ha aggiunto chiarendo che “l’obiettivo è essere tantissimi e riuscire a sfilare per le strade della città nonostante abbiamo visto in questi giorni la strategia della prefettura e del governo di non farci attraversare le strade del centro, una strategia della tensione, di creare un clima di guerra. Qui – ha aggiunto – ci sono tante persone che vogliono dire la loro ma non vogliono abbassare la testa”.
In relazione alla manifestazione nazionale prevista per oggi sabato 31 gennaio, in risposta allo sgombero della sede di Askatasuna, la Questura di Torino ha predisposto, scrupolosi servizi di osservazione e di vigilanza connessi all’arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti, nonché vigilanze fisse e dinamiche nei confronti di obiettivi sensibili.
I servizi preventivi, già in corso, riguardano l’ambito stradale, autostradale, ferroviario e aeroportuale, nonché il valico di frontiera terrestre del Frejus e del Monginevro, con controlli di eventuali manifestanti anche provenienti dall’estero, finalizzati non solo all’identificazione di eventuali facinorosi, ma anche al rinvenimento di oggetti idonei all’offesa o utili al travisamento.
Nel corso dei servizi, nella giornata del 30 gennaio, sono state identificate dalla Polizia di Stato 747 persone, e controllati 236 veicoli e 4 voli aerei.
I controlli si sono intensificati questa mattina su auto, pullman e treni. Dieci persone, tre provenienti dalla Francia, 8 dall’autostrada Torino – Milano e due in treno da Genova, sono state accompagnate in ufficio perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti atti al travisamento. Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata in possesso di una grossa chiave inglese e un coltello.
Sono stati rinvenuti e sequestrati anche bombolette spray e bastoni.
Al momento sono 24 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni. Tra questi anche due cittadini francesi e un cittadino russo.
Dieci gli avvisi orali emessi dal Questore di Torino a mezzo della locale Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti di manifestanti, provenienti anche da altre province d’Italia e dall’estero. Ulteriori attività di controllo del territorio hanno permesso di emettere 7 DACUR.
Secondo gli organizzatori sarebbero 50mila le persone confluite in un unico corteo. La testa della manifestazione è ora tornata verso Palazzo Nuovo in direzione del quartiere Vanchiglia.
Si sono riuniti gli spezzoni del corteo nazionale per Askatasuna a Torino: partiti da Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova, ora i manifestanti sono confluiti in un unico corteo lungo Po. Secondo i primi dati sono circa 15mila i partecipanti alla manifestazione.