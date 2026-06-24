Iran, Meloni: "Accordo positivo, ma contesto precario. Pronti a dare una mano su Hormuz"

“Sul Medioriente, la firma del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Berlino in occasione del vertice E5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. “Restano centrali il dossier nucleare, la stabilità regionale e la sicurezza delle rotte marittime internazionali con annessa libertà di navigazione, quindi Stretto di Hormuz, una priorità strategica per tutti. Su questo l’Italia ha già offerto la propria disponibilità a dare una mano, ferme restando ovviamente le autorizzazioni che nel caso sarebbero necessarie”, ha detto ancora la premier.