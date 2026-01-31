Torino, portavoce Askatasuna: "Oggi giornata importante per nuovo inizio"

(LaPresse) “Oggi è una grande giornata, siamo contenti e felici di essere in piazza, stanno arrivando in migliaia da tutta Italia. Oggi è una giornata importante, non è una giornata di fine ma adi inizio, un inizio per costruire una opposizione reale al governo Meloni che parta dai quartieri come quello di Vanchiglia che si estenda a tutta l’Italia”. Così Stefano Millesimo, portavoce Askatasuna all’inizio del corteo nazionale indetto a Torino. “È bello essere una piazza così composita”, ha aggiunto chiarendo che “l’obiettivo è essere tantissimi e riuscire a sfilare per le strade della città nonostante abbiamo visto in questi giorni la strategia della prefettura e del governo di non farci attraversare le strade del centro, una strategia della tensione, di creare un clima di guerra. Qui – ha aggiunto – ci sono tante persone che vogliono dire la loro ma non vogliono abbassare la testa”.