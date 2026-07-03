Concerto Ultimo, assessore Onorato: "Polemiche? Dovremmo esserne fieri"

(LaPresse) – “Io credo che il concerto di Ultimo sia un grande evento straordinario che da una parte certifica un fenomeno raro riguardo all’artista. Parliamo di un artista giovanissimo, romano, un talento che forse di questo livello ne nasce una volta ogni 25 anni, che ha battuto ogni record. Quindi io credo che i romani debbano essere tutti molto fieri di Niccolò, quindi di Ultimo, da un punto di vista proprio artistico, professionale”. L’assessore ai Grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato, risponde così alle polemiche che stanno accompagnando il concerto di Ultimo. “La legacy – aggiunge- sarà che noi abbiamo un luogo non nel centro di Roma, in un quartiere popolare che può ospitare i più grandi eventi sportivi e non solo. Al mondo di questa portata non ce l’ha nessuno in Europa, dovremmo guardare Coachella in America. E chiariamo un dato: la metro aperta la notte, tutti gli interventi fatti li ha pagati l’organizzazione, non li ha pagati il Comune di Roma. A me risulta che invece gli organizzatori hanno pagato centinaia di migliaia d’euro se non un milione addirittura, per esempio per fare le aree di parcheggio prese da aree private, sulle aree pubbliche. Noi ci guadagniamo soltanto, il Comune di Roma ci guadagna. La metropolitana l’ha pagata Ultimo, l’area è dell’università di Tor Vergata quindi l’accordo è tra gli organizzatori e Tor Vergata. Dopodiché se ci vogliamo far ridere dietro…preoccupiamoci se l’area è stata pagata o no per fare un concerto di questa portata ed è stata pagata da Tor Vergata. Di Roma per la prima volta ne stanno parlando in tutto il mondo e dovremmo esserne fieri”.