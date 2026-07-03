Olimpiadi, Buonfiglio: "Roma pronta ma prima consenso da parte di tutti"

(LaPresse) – “Le Olimpiadi, per evitare gli errori di quando li abbiamo perse, bisogna che dal governo in giù siano tutti d’accordo, ma dall’inizio, non mano a mano” Compreso il Comune? “Assolutamente, tutti. Poi ognuno deve fare il suo, però il progetto deve essere condiviso e bollato, firmato, perché poi non è semplice portare a casa”. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a margine di un incontro al ministero dello Sport con il ministro Andrea Abodi e il presidente della Figc, Giovanni Malagò. “Per me Roma in questi anni sta dimostrando non solo di sapere organizzare gli eventi sportivi, ma è una città che sta reagendo con tutte le infrastrutture. Pensiamo al Giubileo, ha funzionato la sicurezza, hanno funzionato i trasporti, ha funzionato il popolo romano, perché poi anche la cittadinanza, non ce ne dimentichiamo che noi andiamo ad organizzare in città e quindi un’Olimpiade deve essere organizzata per migliorare il benessere dei cittadini. Io ritengo che Roma sia pronta però bisogna lavorarci. Come dicevo prima, senza il benestare del governo io non ne parlo. Io non ho mai sognato, io ho ben chiaro quello che c’è da fare, perché se tu sogni vuol dire che dormi” ha concluso.