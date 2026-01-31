Torino, corteo Askatasuna: mezzo blindato della polizia in fiamme durante gli scontri

(LaPresse) A Torino scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in risposta allo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto lo scorso 18 dicembre. Nel corso della protesta, un mezzo blindato della polizia è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti gli idranti per spegnere il veicolo in fiamme. La tensione è rimasta sempre alta: il lancio di pietre contro le forze dell’ordine è continuato in modo intenso nell’area tra via Sant’Ottavio e Corso Regina, dove i manifestanti hanno dato battaglia al cordone di sicurezza.