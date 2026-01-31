Ecco dove finisce Niscemi, le immagini della zona rossa a ridosso della frana

(LaPresse) Nel centro storico di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dichiarato in gran parte zona rossa a seguito della frana del 26 gennaio scorso, proseguono le operazioni di recupero dei beni di prima necessità all’interno delle case degli sfollati, coordinate dai Vigili del Fuoco. All’interno della zona rossa un paese ormai fantasma, strade vuote, appartamenti abbandonati e cumuli di macerie lì dove si è generata la frana e le strade si interrompono bruscamente prima del dirupo. Intanto la pioggia non da tregua, al piccolo borgo siciliano, che continua a cadere copiosa.