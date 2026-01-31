Niscemi, crolla porzione di palazzina in bilico sul costone

Altro crollo a Niscemi: a crollare è stata la porzione di una palazzina di tre piani che era già in bilico sul costone che si è creato con la frana. Dopo la pioggia che è caduta per tutta la mattina sulla cittadina ora si è alzato un forte vento.

Nelle vie adiacenti alla zona rossa di 150 metri dal punto di distacco della frana che nei giorni scorsi ha messo in pericolo decine di case del paese nisseno e costretto 1.500 persone all’evacuazione. Transenne delle forze dell’ordine separano le parti della città ancora accessibili da quelle completamente interdette, mentre alcuni residenti vengono aiutati a lasciare le proprie case da Protezione civile e Vigili del fuoco.