Milano-Cortina, Sala: "Ice non compatibili con nostre modalità di sicurezza"

Sulla eventuale presenza di agenti dell’Ice a Milano per i Giochi Olimpici, “io sono abbastanza stupito dall’atteggiamento del ministro Piantedosi prima dice ‘che problema c’è’, poi dice ‘stiamo facendo una polemica sul nulla’. No, non è il nulla, io credo che da primo cittadino di Milano, e da italiano, non vorrei proprio che questo corpo di polizia privata venisse a Milano. È un corpo di polizia che agisce nella totale illegalità, che uccide, ma in ogni caso agisce nella illegalità. Vuol dire entrare nella casa di cittadini senza nessun mandato, il mandato se lo firmano loro. Per cui sono totalmente incompatibili con le nostre modalità per gestire la sicurezza. Veramente è stupefacente sentir dire che problema c’è. Il problema c’è, c’è eccome. Quindi io mi auguro, mi pare che alla fine si stia arrivando a una smentita, però certamente non penso che siano compatibili con i nostri modi per gestire una tematica delicata come quella della sicurezza, perché delicata lo è senz’altro. Io mi auspico fortemente che non passino le frontiere italiane”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un appuntamento con il leader di Azione Carlo Calenda sul tema della sicurezza in città.