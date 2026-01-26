Milano-Cortina 2026, Fontana: “ICE per la sicurezza di Vance e Rubio”. Poi precisa: “Nessuna conferma su presenza agenti”

L’ICE verrà in Italia, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma solo per la sicurezza del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e del segretario di Stato Marco Rubio. A dirlo è stato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni.

“L’ICE sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva semmai dovesse esserci qualche problema, ma io sono convinto che non succederà niente. La loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo al vice presidente Vance e al Segretario di Stato Marco Rubio, quindi che ci siano loro, che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che nessuno gli dia una spintona o che succeda qualcosa”, ha detto il governatore.

Piantedosi: “Delegazioni scelgono chi vogliono per la loro sicurezza”

In questi giorni non sono mancate le polemiche per la possibile presenza degli agenti federali statunitensi in Italia. L’indiscrezione, diffusa, dal Fatto Quotidiano, ha scatenato l’ira delle opposizioni che hanno attaccato il governo. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in un primo momento aveva smentito la notizia: “Al momento non ci risulta, ma le delegazioni straniere scelgono loro a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali”. Anche se l’ICE dovesse arrivare in Italia “non si tratta di gestire l’immigrazione irregolare qui in Italia, si tratta di garantire la sicurezza e la protezione delle personalità che proteggono”, aveva aggiunto il ministro.

Alex Pretti e Renee Good uccisi dall’ICE

Gli agenti dell’ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) in queste ultime settimane sono stati autori di condotte violente e responsabili di due uccisioni: quella di Renee Good il 7 gennaio scorso e quella di Alex Pretti il 24 gennaio. Le loro morti, arrivate per mano dei poliziotti del Border Patrol, hanno scosso gli Stati Uniti e il mondo intero. Migliaia di persone stanno continuando a protestare per le strade di molte città mentre il Minnesota chiede che l’ICE lasci lo Stato.