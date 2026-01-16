Iran, nuove sanzioni Usa: “Tutte le opzioni sul tavolo”. A Teheran internet ancora bloccato – La diretta

Gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro i funzionari iraniani ritenuti responsabili della repressione violenta delle proteste in corso da settimane in Iran. Non è stato confermato se le sanzioni possano essere “gli aiuti in arrivo” che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato tre giorni fa o se sia ancora sul tavolo l’ipotesi di un’operazione militare in Iran. Stando a quanto ha rivelato un funzionario statunitense al New York Times, sarebbe stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a chiedere a Trump di rinviare l’attacco. Ma il Pentagono intanto ha annunciato lo spostamento della portaerei Lincoln verso il Medio Oriente. Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, convocata dagli Usa, l’ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz ha dichiarato che “il presidente Trump è un uomo d’azione, non di chiacchiere infinite come quelle a cui assistiamo alle Nazioni Unite”. “Ha chiarito che tutte le opzioni sono sul tavolo per fermare il massacro, e nessuno dovrebbe saperlo meglio della leadership del regime iraniano”, ha aggiunto. Intanto nella Repubblica Islamica persiste il blackout di internet che va avanti da più di una settimana.

