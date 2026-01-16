Iran, nuove sanzioni Usa: “Tutte le opzioni sul tavolo”. A Teheran internet ancora bloccato – La diretta

Gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro i funzionari iraniani ritenuti responsabili della repressione violenta delle proteste in corso da settimane in Iran. Non è stato confermato se le sanzioni possano essere “gli aiuti in arrivo” che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato tre giorni fa o se sia ancora sul tavolo l’ipotesi di un’operazione militare in Iran. Stando a quanto ha rivelato un funzionario statunitense al New York Times, sarebbe stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a chiedere a Trump di rinviare l’attacco. Ma il Pentagono intanto ha annunciato lo spostamento della portaerei Lincoln verso il Medio Oriente. Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, convocata dagli Usa, l’ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz ha dichiarato che “il presidente Trump è un uomo d’azione, non di chiacchiere infinite come quelle a cui assistiamo alle Nazioni Unite”. “Ha chiarito che tutte le opzioni sono sul tavolo per fermare il massacro, e nessuno dovrebbe saperlo meglio della leadership del regime iraniano”, ha aggiunto. Intanto nella Repubblica Islamica persiste il blackout di internet che va avanti da più di una settimana.
Il Pentagono si sta preparando a mandare forze Usa aggiuntive in Medio Oriente. Lo ha dichiarato un funzionario Usa a Nbc News mercoledì, aggiungendo che si tratta di un gruppo da battaglia di portaerei, ulteriori velivoli e sistemi di difesa aerea terrestri. Secondo la fonte citata da Nbc News, le forze aggiuntive hanno lo scopo di rafforzare le risorse militari nella regione poiché le tensioni rimangono elevate e Trump sta valutando un’azione militare in Iran. Le forze hanno anche lo scopo di garantire che l’esercito sia pronto nel caso in cui l’Iran attaccasse le risorse americane o gli alleati degli Stati Uniti nella regione, secondo il funzionario, che ha precisato che equipaggiamenti e migliaia di forze aggiuntive arriveranno nei prossimi giorni e settimane. Ieri, giovedì, il Pentagono ha annunciato lo spostamento di un gruppo d’attacco navale dal Mar Cinese Meridionale verso il Medioriente; in particolare, secondo quanto riportato da The Hill, la portaerei USS Abraham Lincoln e il suo gruppo d’attacco sono stati avvistati mentre si dirigevano verso ovest, allontanandosi dalla regione indo-pacifica. Lo spostamento del gruppo d’attacco, che comprende aerei da combattimento, cacciatorpediniere lanciamissili e almeno un sottomarino d’attacco, dovrebbe richiedere circa una settimana.
L’Iran intende mantenere il blackout internet a livello nazionale almeno fino al Capodanno iraniano, il Nowruz, che cade intorno al 20 marzo. Lo riporta Iran international citando IranWire, che ha a sua volta citato attivisti che ne sono stati informati dalla portavoce del governo, Fatemeh Mohajerani. Il servizio internet è bloccato da giovedì 8 gennaio. “Il blocco, giunto ormai alla sua seconda settimana, dovrebbe rimanere in vigore fino al termine del periodo di lutto di 40 giorni per le vittime delle recenti proteste nazionali”, ha affermato IranWire.
Il blackout di internet in Iran ha superato le 180 ore, una durata che supera ormai quella complessiva del blackout del 2019. È quanto riferisce NetBlocks, organizzazione che monitora i servizi internet nel mondo tenendo traccia della connettività dei Paesi, sottolineando che “non si registra ancora nessun ripristino parziale né regionale”. “Nel 2019 solo dopo il ripristino della connettività si è potuta comprendere la portata della brutale repressione”, sottolinea NetBlocks.
“Con il vuoto pretesto della preoccupazione per il popolo iraniano e delle affermazioni di sostegno dei diritti umani, gli Stati Uniti stanno cercando di presentarsi come amici del popolo iraniano, mentre allo stesso tempo gettano le basi per la destabilizzazione politica e l’intervento militare”. Lo ha detto Hossein Darzi, vice ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell’Onu attaccando duramente gli Stati Uniti per quello che ha definito come un “coinvolgimento diretto nel fomentare i disordini in Iran fino alla violenza”.