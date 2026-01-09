Governo, Conte: “Da Meloni tanti impegni ma dopo tre anni nulla di concreto”

“Oltre due ore di conversazioni e di programmi. Vorrò, farò, programmeremo. Dopo tre anni di governo non ci ha detto nulla e non ha dato una risposta ai 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure per le liste d’attesa. La sanità non è tra le priorità indicate e invece ha taciuto una priorità che è quella del riarmo. Giorgetti ha anticipato che chiederanno uno scostamento per prendere soldi in deficit per le armi. Intanto le difficoltà degli italiani aumentano”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sulla conferenza stampa annuale di oggi della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Tanti impegni” prosegue Conte, “ma dopo tre anni ci aspettavamo qualcosa di concreto. Per quanto riguarda il diritto internazionale abbiamo scoperto che funziona fino a un certo limite. E il limite lo stabilisce Donald Trump. E noi ovviamente a seguirlo”.