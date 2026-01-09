Meloni alla conferenza di inizio anno: “Libertà di stampa presupposto della democrazia” – La diretta

Giorgia Meloni oggi presiede la conferenza stampa di inizio anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, a Roma. Tanti i dossier che verranno trattati: dalla guerra in Ucraina alla crisi in Venezuela, passando per gli sviluppi della situazione in Medio Oriente e la ricostruzione di Gaza. E poi le questioni di politica interna come la riforma della giustizia, la legge elettorale da modificare in vista delle elezioni politiche e le polemiche sul fronte sicurezza alimentate dai ripetuti casi di cronaca.

Quaranta le domande previste per la premier, in un momento particolarmente delicato soprattutto a livello internazionale principalmente a causa delle ultime mosse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra il blitz di Caracas con la cattura del presidente Nicolas Maduro e le mire degli States sulla Groenlandia che agitano l’Europa.