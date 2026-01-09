Meloni alla conferenza di inizio anno: “Libertà di stampa presupposto della democrazia” – La diretta

Giorgia Meloni oggi presiede la conferenza stampa di inizio anno, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, a Roma. Tanti i dossier che verranno trattati: dalla guerra in Ucraina alla crisi in Venezuela, passando per gli sviluppi della situazione in Medio Oriente e la ricostruzione di Gaza. E poi le questioni di politica interna come la riforma della giustizia, la legge elettorale da modificare in vista delle elezioni politiche e le polemiche sul fronte sicurezza alimentate dai ripetuti casi di cronaca.
Quaranta le domande previste per la premier, in un momento particolarmente delicato soprattutto a livello internazionale principalmente a causa delle ultime mosse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra il blitz di Caracas con la cattura del presidente Nicolas Maduro e le mire degli States sulla Groenlandia che agitano l’Europa.
Di Groenlandia "ne abbiamo parlato lo scorso anno, voglio dire che non ho cambiato idea, io continuo a non credere nell'ipotesi che gli Stati Uniti avviino un'azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, azione che chiaramente non condividerei. L'ho già ha messo nero su bianco ma credo che non converrebbe a nessuno, credo non converrebbe neanche agli Stati Uniti d'America per intenderci. È quello che è stato ribadito anche nello statement sottoscritto dai principali leader europei".
“L’ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stata esclusa sia da eh da Marco Rubio che dallo stesso Donald Trump”, ha aggiunto.
"Saluto con gioia la liberazione di Biagio Pilieri, quello che ci risulta è che ci sia un provvedimento di scarcerazione non ancora eseguito anche nei confronti di Luigi Gasperin. Io sono fiduciosa, e voglio dire che considero il segnale dato dalla presidente Rodriguez un segnale di grande valore, un segnale – è stato detto – unilaterale che va nel senso della pacificazione nel Paese. Lo cogliamo pienamente e penso che possa anche rappresentare un elemento molto importante nella definizione di relazione nuove e diverse tra Italia e Venezuela".
“Il governo italiano si occupa quotidianamente da 400 giorni per quello che riguarda la vicenda di Alberto Trentini, ma come sappiamo Alberto Trentini non è l’unico italiano detenuto in Venezuela. Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali sia politici che diplomatici che di intelligence, e non smetteremo di occuparci di questa vicenda fin quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio”.
"Ne ho parlato varie volte con la mamma di Alberto e chiaramente capisco il suo dolore e la sua difficoltà. È molto doloroso anche per me non riuscire a dare risposte nei tempi in cui vorrei darle, come immagino sappiate".
“Seguiamo anche la questione del contratto, c’è un tavolo aperto. Il contratto è scaduto da tempo e figuriamoci se non condivido il tema. Questo governo ha particolarmente a cuore il tema del rinnovo dei contratti, lo abbiamo dimostrato e lo dimostravano i nostri provvedimenti, dopodiché non mi è chiara la ragione per la quale si faccia una mobilitazione in questo contesto perché immagino che tutti sappiano che la competenza del contratto non è del governo”.
"La responsabilità su questo non è del governo, quindi capisco che è un momento di visibilità ma siccome l'immagine che ne esce è una contestazione al presidente del Consiglio e non so se in passato sia mai accaduto che alla conferenza stampa di fine anno del presidente del consiglio si facciano delle contestazioni tra l'altro su materie che non sono di competenza del presidente del consiglio voglio semplicemente segnalare al mondo che non dipende da noi".
"Per quanto riguarda Radio Radicale, il governo intende presentare un emendamento al decreto Milleproroghe per garantire a Radio Radicale il contributo straordinario destinato alla digitalizzazione dell'archivio storico della testata, contributo che si somma a quello chiaramente ordinario".
“Si è poi toccata alla vicenda legata alle denunce presentate da Francesco Cancellato da altri soggetti sul tema dell’intrusione nei rispettivi dispositivi informatici: è una questione che come voi sapete è stata oggetto di un lungo lavoro del Copasir, cioè del comitato che chiaramente è competente per queste materie e che con la relazione del giugno 2025 ha escluso che grafite cioè il sistema che viene fornito da Paragon, sia stato adoperato nei confronti dei giornalisti”.
"È una relazione che è stata eh votata all'unanimità, dopodiché però ci sono anche due procure che stanno lavorando su questo tema e confidiamo che anche qui insomma si possa arrivare ad avere delle risposte. Quello che posso dire io chiaramente è che il governo per il tramite ovviamente delle agenzie di intelligence sta fornendo tutto il supporto che è necessario".
"La libertà di stampa è un presupposto fondamentale dello stato di salute di qualsiasi nazione democratica e noi siamo tutti chiamati a proteggerla e a difenderla".
“Partendo dal tema della sicurezza dei giornalisti, sono contenta che si apprezzi l’impegno che il governo aveva preso tra l’altro proprio in questa sede, un anno fa, per garantire agli operatori dell’informazione che sono inviati all’estero, particolarmente in zone sensibili, ad alta intensità bellica, di svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza”.
"Chiaramente il presidente Bartoli cita numeri che hanno colpito, colpiscono ognuno di noi e io voglio cogliere anche questa occasione per rinnovare non solo la mia solidarietà ma anche il ringraziamento a tutti quei colleghi che chiaramente con la loro professionalità e con il loro coraggio ci consentono di arrivare dove altrimenti i nostri occhi non potrebbero arrivare in Italia come all'estero".
“Non parliamo solamente di zone di guerra, parliamo anche per esempio di tutti i territori che sono oltraggiati dalla criminalità organizzata, di tutti quei luoghi, fisici e non, che sono che altrimenti sarebbero invisibili all’opinione pubblica”.
“Molti di loro nel corso anche nella nella storia recente hanno perso la vita, io penso che sia molto importante rendere omaggio alla loro memoria e la ragione per la quale sono contenta che ci sia stato in Parlamento il primo via libera alla proposta di legge che istituisce una giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro, la legge come sapete già sarà approvata alla Camera e ora è in discussione al Senato e confido che concluda molto presto il suo iter”, ha aggiunto.
Flash mob organizzato dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) prima dell’annuale conferenza stampa di Giorgia Meloni organizzata dall’Ordine Dei Giornalisti alla Camera.
I rappresentanti del sindacato hanno mostrato uno striscione che recitava ‘Giornalisti da 10 anni senza contratto, ma alla FIEG finanziamenti milionari‘ (FIEG, ‘Federazione Italiana Editori Giornali, ndr) per chiedere il rinnovo del contratto giornalistico.
