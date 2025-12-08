Siria, in migliaia a Damasco celebrano anniversario caduta Assad

Decine di migliaia di persone hanno celebrato per le strade di Damasco in Siria il primo anniversario della caduta del regime del deposto presidente Bashar al Assad. Dopo aver lanciato un’offensiva da Aleppo a fine novembre 2024, il gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham, guidato da Ahmad al-Sharaa, conosciuto anche come al Jolani, l’8 dicembre conquistava Damasco mentre il raìs veniva portato a Mosca dalle forze russe. Lunedì i siriani hanno festeggiato con canti e bandiere mentre per le vie della capitale ha sfilato una parata militare dell’esercito del governo provvisorio del presidente Ahmad al-Sharaa. Succeduto al padre Hafez al Assad, Bashar al Assad ha governato la Siria per 24 anni con metodi autoritari e repressivi, trascinando il paese in una sanguinosa guerra civile contro i ribelli iniziata nel 2011 e durata 13 anni, con 500 mila morti e milioni di profughi.