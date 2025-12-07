Siria, un anno dopo la cacciata di Assad, il Paese sull'orlo del disastro economico

(LaPresse) I siriani sono schiacciati da terribili pressioni economiche, mentre il paese si avvicina al passaggio di un anno dalla cacciata di Bashar Assad in una fulminante offensiva ribelle. L’economia del paese devastato dalla guerra è stata colpita dalla corruzione e da 13 anni di guerra civile. Le autorità di transizione della Siria hanno un compito enorme nel tentativo di riparare la rete elettrica e le infrastrutture devastate. Nel frattempo, la maggior parte della popolazione siriana sente la pressione mentre osserva l’impennata dei prezzi dei beni di prima necessità. I residenti di Damasco lamentano le difficoltà per riuscire ad acquistare anche i beni di prima necessità nel mercato della città, mentre l’economista Ammar Yousef lancia l’allarme: “Siamo sull’orlo del disastro economico”.