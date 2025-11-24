Ue, l'arrivo dei leader al vertice in Angola su Ucraina e Africa

I leader dell’Unione Europea si sono riuniti in Angola per discutere della situazione in Ucraina, a margine di un vertice con l’Unione Africana. L’incontro ha fatto seguito ai colloqui di domenica a Ginevra tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e alti funzionari ucraini sulla proposta americana di porre fine alla guerra con la Russia. Non sono state rilasciate informazioni su ciò che è stato discusso durante l’incontro. Dopo l’incontro sull’Ucraina, i leader europei incontreranno i leader africani nell’ambito del settimo vertice Unione Europea-Unione Africana.