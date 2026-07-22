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mercoledì 22 luglio 2026

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India, popolazione manda generi alimentari ai manifestanti di “Cockroach”

LaPresse
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Persone provenienti da tutta l’India hanno ordinato cibo tramite app di consegna a domicilio per i manifestanti del movimento “Cockroach”, guidato dai giovani, a Nuova Delhi, che hanno chiesto le dimissioni del ministro dell’Istruzione indiano Dharmendra Pradhan a seguito della fuga di notizie sui testi d’esame.

Lunedì la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e manganelli per impedire ai sostenitori di marciare verso il Parlamento, mentre sembra ci sia un’apertura del governo per fare un primo passo verso un dialogo con i leader del movimento.

Il partito Cockroach, o partito degli Scarafaggi, è nato a maggio dopo che il presidente della Corte Suprema aveva paragonato alcuni giovani disoccupati agli “scarafaggi” durante un’udienza.