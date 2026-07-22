Francia: riapre dopo furto la Galleria d'Apollo al Louvre ma senza gioielli

La Galleria di Apollo del Louvre a Parigi ha riaperto al pubblico mercoledì 22 luglio per la prima volta dopo il furto avvenuto lo scorso anno. Le collezioni e i gioielli preziosi che un tempo vi erano esposti sono stati però rimossi, poiché, secondo quanto dichiarato dal museo, la galleria sta tornando alla sua funzione cerimoniale originaria del XVII secolo. La sicurezza del museo parigino è stata rafforzata con l’aggiunta di nuove telecamere di sorveglianza e sistemi anti-intrusione. Il 19 ottobre 2025, giorno della rapina, i ladri impiegarono meno di otto minuti per entrare dalla finestra nella Galleria dell’Apollo e sottrarre dal Louvre i gioielli della corona, del valore complessivo di 88 milioni di euro.