Croazia, tempesta colpisce Spalato: fulmini illuminano la notte

Una violenta tempesta ha attraversato Spalato, in Croazia, nella notte tra martedì e mercoledì, regalando spettacolari scariche di fulmini nel cielo. Il maltempo ha portato intense precipitazioni e forti venti sulla città e sulle aree vicine. Negli ultimi cinque giorni diverse perturbazioni hanno colpito la nazione balcanica, interrompendo il normale andamento della stagione estiva. Le condizioni avverse hanno interessato soprattutto la costa del Mar Adriatico, una delle zone più frequentate dai turisti.