Caso Delmastro, M5S al Senato occupa banchi governo: cartelli "fuori le chat"

Protesta in Aula del Senato del M5S dopo che mercoledì mattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha deciso per il no al sequestro delle chat fra il deputato di FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e Mauro Caroccia a proposito del caso ‘Bisteccherie d’Italia’. “Oggi per noi i lavori finiscono qui”, ha detto il capogruppo del Movimento, Paolo Pirondini. Dopodiché i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo e hanno mostrato cartelli con la scritta ‘Fuori le chat’.

Nel video si vede il senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia, stappare dalle mani di Pirondini uno di questi cartelli proprio nei pressi dei banchi del governo. A seguire, c’è stato un battibecco tra i due con alcuni senatori che si sono frapposti per evitare che venissero a contatto, mentre si sentivano cori “Vergogna, vergogna”. La seduta è stata sospesa.