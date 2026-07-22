Indonesia, recuperati due corpi dopo il naufragio di un traghetto

Le autorità dell’Indonesia hanno esteso le operazioni di ricerca e soccorso dopo il ritrovamento di due corpi a bordo della nave passeggeri KM Nurul Salsa, affondata lo scorso mercoledì nelle acque orientali indonesiane. L’imbarcazione, con 78 persone tra passeggeri ed equipaggio, era affondata a causa di un guasto al motore vicino alle isole Selayar, nella provincia di Sulawesi Meridionale. Al momento è stata confermata una vittima, mentre 16 persone risultano ancora disperse. Oltre 200 soccorritori, insieme a militari, polizia e pescatori, stanno partecipando alle ricerche, che hanno già permesso di trovare alcuni superstiti.