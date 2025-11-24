Ucraina, l’Europa propone il suo piano di pace per Kiev. Usa: “Significativo passo avanti”

Proseguono i colloqui tra Unione europea, Stati Uniti e Ucraina per porre fine alla guerra tra Kiev e Mosca. I rappresentanti dei vari Paesi si sono incontrati a Ginevra, in Svizzera, per discutere e apportare modifiche al piano proposto da Donald Trump che non convince appieno Bruxelles e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. La Casa Bianca parla di un “significativo passo avanti” e precisa che “qualsiasi accordo futuro dovrà rispettare pienamente la sovranità di Kiev“. Gli alleati europei si sono fatti avanti con una controproposta articolata in 28 punti trovando spiragli di apertura da parte degli Usa. Per il segretario di Stato repubblicano Marco Rubio bisogna chiudere il prima possibile, idealmente giovedì.

Guerra in Ucraina – La diretta di oggi lunedì 24 novembre Inizio diretta: 24/11/25 07:00 Fine diretta: 24/11/25 23:00