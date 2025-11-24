Ucraina, l’Europa propone il suo piano di pace per Kiev. Usa: “Significativo passo avanti”

Proseguono i colloqui tra Unione europea, Stati Uniti e Ucraina per porre fine alla guerra tra Kiev e Mosca. I rappresentanti dei vari Paesi si sono incontrati a Ginevra, in Svizzera, per discutere e apportare modifiche al piano proposto da Donald Trump che non convince appieno Bruxelles e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. La Casa Bianca parla di un “significativo passo avanti” e precisa che “qualsiasi accordo futuro dovrà rispettare pienamente la sovranità di Kiev“. Gli alleati europei si sono fatti avanti con una controproposta articolata in 28 punti trovando spiragli di apertura da parte degli Usa. Per il segretario di Stato repubblicano Marco Rubio bisogna chiudere il prima possibile, idealmente giovedì.
Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha definito i colloqui sul piano di pace per l’Ucraina proposto dagli Stati Uniti un “successo decisivo” per gli europei. Wadephul ha affermato che le questioni “riguardanti l’Europa” sono state eliminate dal piano, sottolineando al contempo che sia l’Ue sia Kiev devono essere coinvolte in qualsiasi accordo di pace.
“Tutte le questioni riguardanti l’Europa, comprese quelle riguardanti la Nato, sono state eliminate da questo piano”, ha dichiarato Wadephul alla radio Deutschlandfunk, descrivendo il risultato come un “successo decisivo”. “Fin dall’inizio era chiaro, come abbiamo ripetutamente affermato, che non si doveva raggiungere alcun accordo ignorando gli europei e gli ucraini”, ha aggiunto. Il piano originale conteneva diversi elementi che sono stati duramente criticati sia da Kiev che da Bruxelles, tra cui il divieto per l’Ucraina di aderire alla Nato.
Nella notte le forze armate russe hanno colpito le infrastrutture portuali di Odessa. Lo ha riferito o il governatore regionale di Odessa, Oleg Kiper, citato dai media locali. Non si hanno notizie di vittime o feriti. “È scoppiato un incendio su un’imbarcazione inutilizzata, che è stato prontamente spento dai soccorritori”, ha detto Kiper.
“Credo che non ci possa essere una pace stabile e giusta in Ucraina senza il coinvolgimento europeo. Siamo il principale fornitore di aiuti finanziari all’Ucraina. Siamo anche il principale fornitore di aiuti militari. È chiaro che l’Europa dovrà essere parte della soluzione. Non solo è nel nostro interesse, perché è la sicurezza europea a essere in gioco in Ucraina, ma è anche nell’interesse dei nostri alleati americani e, naturalmente, degli alleati ucraini, garantire che l’Europa sostenga fermamente la soluzione”. Lo dice il ministro dell’Economia polacco, Michal Baranowski, arrivando al Consiglio Commercio Ue.
E’ atteso per la giornata di oggi un colloquio fra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin. Secondo quanto riportato dall’agenzia russa Ria Novosti, che cita fonti turche, Erdogan confermerà la disponibilità della Turchia a ospitare nuovamente i colloqui tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul. Nella telefonata – viene spiegato ancora – verranno affrontati anche temi di carattere bilaterale compreso quello relativo all’energia.
Quella che il Daily Telegraph definisce una “controproposta europea” per l’Ucraina è stata inviata ai funzionari Usa e di Kiev. Lo riferisce lo stesso giornale, secondo cui il piano richiede garanzie di sicurezza più rigorose per l’Ucraina in caso di cessate il fuoco con la Russia e differisce dal piano di Trump anche perché prevede che non vi siano restrizioni alla presenza di truppe straniere sul suolo ucraino. Inoltre, a differenza del piano Usa che prevede un tetto di 600mila soldati per l’esercito ucraino che attualmente consta di circa 850mila membri, quello europeo prevede un tetto di 800mila.
Il Daily Telegraph, che inizialmente aveva parlato di una bozza europea in 24 punti, ne ha successivamente pubblicato una in 28 punti. Anche il piano Usa è di 28 punti. Sempre secondo la testata, il piano europeo sarebbe stato realizzato prima che quello di Trump filtrasse la scorsa settimana.
In base alla proposta europea, sono i membri Nato a dover decidere chi può accedere all’Alleanza, il che è in contrasto con il divieto totale di adesione dell’Ucraina proposto dagli Usa. Inoltre la controproposta, stando sempre alle indiscrezioni, richiede anche un cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte prima che possa iniziare qualsiasi negoziato sullo scambio di territori.
In merito al piano elaborato dall’amministrazione Trump per l’Ucraina “negoziati sono in corso a Ginevra, dove i nostri rappresentanti si sono riuniti e stanno conducendo trattative difficili, il cui esito è più che incerto. Le condizioni non negoziabili sono senza dubbio l’integrità territoriale dell’Ucraina e il diritto del Paese a esistere. Su questo non si può trattare e quindi noi, e io personalmente, sosteniamo la posizione negoziale del governo ucraino”. Lo ha affermato in un’intervista a Repubblica il cancelliere tedesco Friedrich Merz.
“Posso comprendere la disperazione dell’intera Ucraina, perché questa guerra dura ormai da quasi quattro anni, ed è per questo che il presidente Zelensky ha una posizione così netta. Non può abbandonare il Paese e noi lo sosteniamo in questa posizione”, ha aggiunto. Secondo Merz “questa non è solo una guerra contro l’Ucraina, è una guerra contro l’intera comunità occidentale, contro l’ordine politico dell’Europa. E gli americani sono interessati quanto tutti noi alla sua sopravvivenza”.
Nel resoconto dell’incontro in Svizzera, a seguito delle consultazioni a Ginevra sul piano di pace tra Ucraina e Russia la Casa Bianca ha fatto sapere che “la delegazione Ucraina ha affermato che l’ultima bozza del piano di pace per l’Ucraina riflette gli interessi nazionali del Paese e fornisce “meccanismi credibili e applicabili per salvaguardare la sicurezza dell’Ucraina”.
Gli Stati Uniti e l’Ucraina sono pronti a mantenere i contatti con i loro partner europei mentre lavorano al coordinamento di un piano di pace per l’Ucraina, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dalla Casa Bianca a seguito delle consultazioni a Ginevra. “L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno concordato di proseguire nei prossimi giorni un intenso lavoro su proposte congiunte. Rimarranno inoltre in stretto contatto con i partner europei man mano che il processo avanza”, si legge nel documento.
Le “decisioni finali” relative alla bozza del piano saranno prese dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal presidente ucraino Vladimir Zelensky, ha sottolineato la dichiarazione congiunta. Entrambe le parti hanno riconosciuto l’estrema produttività delle consultazioni.
“Le discussioni hanno evidenziato progressi significativi nell’allineamento delle posizioni e nella definizione di chiari passi successivi. Le parti hanno ribadito che qualsiasi accordo futuro dovrà rispettare pienamente la sovranità dell’Ucraina e garantire una pace sostenibile e giusta. A seguito dei negoziati, le parti hanno redatto un documento quadro aggiornato e rivisto sulla pace”, è quanto si legge nel documento.
La Casa Bianca ha affermato che i colloqui in Svizzera su una proposta per porre fine alla guerra in Ucraina hanno segnato un “significativo passo avanti” e ha ribadito che qualsiasi accordo finale “rispetterebbe pienamente” la sovranità dell’Ucraina. In una dichiarazione congiunta USA-Ucraina, rilasciata pochi minuti dopo dagli Stati Uniti, si legge: “A seguito delle discussioni, le parti hanno redatto un quadro di pace aggiornato e perfezionato”.
Il Segretario di Stato Marco Rubio ha guidato una delegazione statunitense che ieri ha incontrato funzionari ucraini ed europei a Ginevra per cercare di elaborare un piano per porre fine al conflitto, iniziato nel febbraio 2022 con l’invasione russa dell’Ucraina.